Põllumehed: kütuseaktsiisi langetamine leevendaks ebavõrdusust

Rahandusministrile ja valitsusele saadetud pöördumises märgivad Eestimaa Talupidajate Keskliit ja Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, et põllumajanduses kasutatava diislikütuse ja teiste energiakandjate aktsiisisoodustused tuleb säilitada vähemalt praegusel tasemel.

„Eesti põllumajandustoetuste tase on Euroopa Liidu keskmisest veerandi võrra madalam, olles sellega ühenduses üks kõige madalamaid. See paneb meie põllumajandustootjad väga keerulisse konkurentsiolukorda. Valitsus peaks seisma selle eest, et kehtivate EL reeglite raamides siseriiklikult ära kasutada erinevad võimalused kodumaise põllumajanduse toetamiseks nii läbi täiendavate siseriiklike toetuste kui ka maksusoodustuste rakendamise,“ ütles talupidajate liidu juht Kerli Ats.