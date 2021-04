Ees ootab jahe ja lörtsine nädal

“Päikeselise ja sooja ilma aeg on nüüdseks läbi. Ees ootab jahe ja sajune periood. Mulla veevarude osas on see muidugi hea. Osa allikaid näitab koguni äikest ja lund. Elame, näeme! Loodame, et jahe ja sajune periood toob imelise suve,” kirjutab meteoroloog Jüri Kamenik oma iganädalases Maa Elu ilmaloos.