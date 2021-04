Seenefarmi rajaja plaanib seentega reostusi likvideerida

Seenefarmi asutaja Tanel Heinsalu on seeneusku inimene. Seened on aidanud tal elavhõbedamürgitusest üle saada ning ta võtab seenekasvatamist täie tõsidusega. See pole tema jaoks äri, vaid elustiil, samuti kulinaarsete elamuste ja elamusturismi pakkumine.

Tema valikus on praegu kaks seent, lõvilakk ja austerservik, mis kasvavad ka meie looduses. Lõvilakk on Eestis üliharuldane. Austerservikuid leidub Eestis nelja liiki, kaks on söödavad ja kaks mitte. „Paar sõpra on neid ka loodusest leidnud,” nimetas Tanel.