E-vitamiini otsi pigem toidust

Abi loodetakse toidulisanditest, mis sisaldavad vitamiine ja mineraalaineid. Kas meil on immuunsüsteemi tugevdamiseks tarvis manustada ohtralt preparaate või on olemas looduslikke alternatiive?

Kaitseb vabade radikaalide eest

Kuigi immuunsüsteemi alalhoidmises on palju tegureid, aitavad just antioksüdandid tõsta keha stressitaluvust ja pidurdada enneaegset vananemist. Vitamiin E on üks peamisi antioksüdante, mida peame regulaarselt toiduga tarbima.