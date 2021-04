Kevadel korjamata jäänud Hispaania teetigu võib juuliks anda 400 järglast

Hispaania teeteod, keda varem tunti Lusitaania teeteo nime all, tulevad nagu kohalikud teoliigidki välja aprillis-mais. „Kuuldavasti on Eestis neid juba liikvel nähtud. Oleneb, kas nende talvine peidukoht on praegu sooja kevadpäikese käes või pigem vilus,” rääkis Keskkonnaameti loodushoiutööde büroo juhataja Eike Tammekänd.

Otsige mune

Ülioluline on juba praegu hakata neid kahjureid korjama ja hävitama, sest kui nad maikuus muneda jõuavad, on suve teises pooles neid massiliselt. „Iga kevadel korjamata jäänud nälkjas võib anda kuni 400 järglast juulikuuks. Kui mai on niiske ja soe, on munade arenguks eriti soodsad tingimused,” ütles Tammekänd.