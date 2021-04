Peale elurikkuse annab vikat ka treenitud lihased

„Ei ole nii, et vikat on ainuõige ja muruniiduk ei kõlba kuhugi. Suurte jalgpalli- või golfiväljakute ja mõnede linnaparkide hooldamisel, samuti heinavarumisel on niidukid õigustatud, aga koduaias võiks küll mõelda, millist elukeskkonda enda ümber näha soovime. Veidi metsikum aed, kus on vähem muru, kuid palju eri elemente, näiteks sopiti kasvav kõrgem hein, mõni oksa- või kivihunnik ja mitte väga hooldatud veesilm, pakub kasulikele putukatele, õistaimedele ja lindudele palju rohkem võimalusi kui ideaalne Inglise muru,” on Eestimaa Looduse Fondi igaühe looduskaitse ning vikatiga niitmise eestvedaja Mari Kaisel veendunud.