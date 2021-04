Põldudel käib herne- ja oakülv

Saaremaa Põllumeeste Liidu ja Kõljala osaühingu juht Tõnu Post (pildil) kinnitas oma esmaspäevasele ringsõidule tuginedes, et saarel käivad hoogsad kevadtööd. „Kui on aastaid, kus oleme mandrimeestest töödega lausa kümme päeva maas, siis tänavu nii pole. Tänavu saame kõik toimetada kohe päris samal ajal.”

Kevadine ilm on ennustusest parem

Nii on Postil kavas oma osaühingus külvata teisipäeval uba, kuid ta teab, et naabrimees tegi seda juba päev varem. Kuidas kevadkülv jätkub, sõltub suuresti ilmast ja on arvata, et nädalavahetuse külmahoog võib tööplaani korrektiive teha. Kuigi Post tahab oma kogemustele tuginedes uskuda, et tänavugi kipub kevadine ilm olema ilmaennustusest pigem parem ning sügiseti pigem halvem. „Elame ja näeme, millal saame jätkata odra ja nisuga ning soojemate ilmade saabudes ka maisikülviga,” täpsustas ta.