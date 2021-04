Maasikamaitse paljudel juba suus, aga kas õige?

Müüjaneiud oli varmad erisusi selgitama. Üks ütles otse välja, et marjad on „mittevärsked”, teine, et tegu on eilse kaubaga ja seepärast kehvem. Mõnes karbis on ilusad terved marjad, teises plekkidega, ühes suured, teises palju pisemad. Sõbranna ütles, et saatis tütre koju toodud karbiga tagasi, sest marjad olid selles täiesti külmunud. Hind oli ikka seesama 6,90. Juhtub sedagi, et karbi peal ilusad, aga all mitte nii väga.