Ettevõtjaid hoiab elus piiranguvabama suve lootus

Millised meeleolud valitsevad praegu maaturismiettevõtjate seas?

Ettevõtjate meeleolu hoiab üleval vaid lootus tegusamale ja piiranguvabamale suvele. Praegu on ettevõtjad väga raskes olukorras ja võitlevad toimetulekuga püsikulude katmisel.

Loodame, et peatselt saavad kõik inimesed vaktsineeritud ja piirid avatakse uuesti. Ainult Eesti inimestega ettevõtjad kahjuks aasta ringi teenust pakkuda ei saa.

Sarnaselt eelmise kevadega jätkub komme, et broneeringud tehakse lühikese etteteatamisega. Seega on veel vara öelda, kui töine saab suvi olema. Pikemalt ette broneeritakse tähtsamad perekondlikud tähtpäevad, näiteks pulmad ja lastel laagrites osalemine. Asutuste suvepäevad on jäänud tagaplaanile.