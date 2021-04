Uus trend: pulma saab vaid kiirtesti tehes

Selle suve peokorralduse tavaliseks osaks on saanud Covid-19 kiirtestid, mida paarid oma külalistele jagavad. FOTO: Pärnu Postimees

Valgamaal asuva kauni Sangaste mõisa perenaine Triin Laks sõnas, et ees on ootamas tihe pulmasuvi, sest pooled pulmapidudest, mis mullu edasi lükati, toimuvad sel suvel. Selle suve peokorralduse tavaliseks osaks on saanud Covid-19 kiirtestid, mida paarid oma külalistele jagavad.