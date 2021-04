Maaturismi ettevõtja: viimane euro laekus eelmise aasta augustis

Tellijale

„Meil on juba looduslikult ette antud, et saab turvaliselt puhata,” sõnas Roosta puhkeküla tegevjuht Ingrid Sieberk suurt puhkekompleksi kirjeldades. Praegu läheb Roostal nädalavahetuseti väga hästi, ent nädala sees on küla tühi.

Kui senise 30 tegutsemisaasta jooksul on Roosta puhkeküla kasvanud peamiselt äriklienti teenindavaks ettevõtteks, siis viimase aasta jooksul on toiminud täielik kannapööre. „Oleme pidanud muutuma erakliendikeskseks, mis tähendab palju rohkem tööd ja vähem raha,” kirjeldas Sieberk. Aasta on valulik olnud, ent tegevjuht on optimistlik ning uksi kinni panema ei hakata.