Koroonaajal on liivakastide nõudlus kasvanud, ees ootab hinnatõus

Klassika jätkuvalt moes

Endiselt armastatakse klassikalise disainiga puidust liivakaste, kuid valikus on ka liivakastid, millele on lisatud mõni mänguelement. Näiteks on populaarne paadikujuline liivakast, samuti liivakastid, millel on laste kööginurk, kus saab liivast toitu teha, märkis Murumäe.