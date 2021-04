Kuidas karulauku ise kasvatada?

Pärnumaal tegutseva Tamme talu ürdiaia perenaine Heli Viedehof tõdeb, et karulauku on tõesti väga keeruline oma aias kasvama meelitada ja saagini läheb õige mitu aastat. Aga kui pakkuda karulaugule aias sarnaseid tingimusi tema loodusliku kasvukoha omadega, siis võib ühel päeval juhtuda, et taime hoogsat levimist tuleb koduaias lausa piirama hakata.

„Meil Tamme talus on karulauk üle kümne aasta tagasi rusikasuuruse mättakesena toodud tuttava aiast ja istutatud valgusküllase jõeäärse lepiku alla,” räägib Viedehof. „Ta oli algul väga aeglane. Läks üsna mitu head aastat aega, enne kui oli näha, et taimed jõudsalt paljunema hakkasid. Alguses noppisin taimedelt üsna üksikuid lehti, aga nüüd tänu tuulega levinud seemnetele on karulauk kenasti kodunenud ja rõõmustab oma jõudsa kasvuga silma ja südant. Rääkimata veel kevadistest hõrkudest maitseelamustest.”

Karulauku pole mõtet külvata või istutada peenrale, see sobib kasvama loodusaeda puude ja põõsaste alla. 5

Karulauku pole mõtet külvata või istutada peenrale, see sobib kasvama loodusaeda puude ja põõsaste alla. Karulaugu kasvatamiseks sobib aias poolvarjuline, huumusrikka ja parasniiske mullaga kasvukoht, mida ei häirita mullaharimisega. „Väga oluline on karulaugule rahu anda, teda ei tohi häirida, isegi riisumine pole hea,” õpetab Viedehof.

Karulaugu taimele meeldivad väga puudelt kukkunud lehed, mida ära ei koristata, vaid mis kõdunevad loomulikul teel ja pakuvad karulaugu seemnetele, väikestele sigisibulatele ja noortele taimedele varju, piisavat niiskust ja talvekatet.

Tarvilik on teada, et karulaugu lehed kuivavad pärast taimede õitsemist, seega suve teine pool on karulaugu kasvukoht näiliselt taimedest tühi.

Karulaugu värsked seemned soovitan külvata juulis, kohe pärast nende valmimist. Hiljemalt sügisel talve alla peab seeme kindlasti külvatud olema, siis jõuavad seemned läbida neile väga vajaliku külmaperioodi. 5

„Karulaugu värsked seemned soovitan külvata juulis, kohe pärast nende valmimist. Hiljemalt sügisel talve alla peab seeme kindlasti külvatud olema, siis jõuavad seemned läbida neile väga vajaliku külmaperioodi,” rõhutab Viedehof.

Ka ostetud seeme tuleb külvata kindlasti juba sügisel talve alla, sest kevadel külvatud seeme ei pruugigi tihtipeale idaneda. „Värske seeme on hea idanevuse eeldus,” toonitab Viedehof.

Esimesel aastal pärast külvamist kasvavad vaid pisikesed, umbes 1,5 sentimeetri pikkused lehed, mida ei tohi ära näpistada. On ju sibultaimedel lehed need, mis sibulat toidavad. Kuna lehed on alles pisikesed, võib kogemata taimed aias välja rohida. Sealt järgmisel aastal tulevad juba täismõõdus lehed, aga neidki ei tohi veel ära noppida, sest nüüd peab taimede jõud minema õitsemisele ja seemnete valmimisele. Nüüd mida aasta edasi, seda hoogsamalt laieneb taimede kasvupind.

Aianduskeskusest ostetud karulaugutaimedega tuleb samuti varuda mõned head aastad kannatust, kuni taimed sigisibulate ja seemnete abil paljunevad. Asi on nimelt selles, et karulaugu sibul on väga nigel paljuneja. Seega varuge kannatust!

Viedehof soovitab karulauku süüa kohupiima või kodujuustuga. Näiteks seda segu võileivale määrida või soolase pannkoogi sisse keerata. Samuti kartuli kõrvale on karulaugukohupiim väga hea.