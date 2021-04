Soovitusi kasvumuldade valikuks

Substraatide pakenditel on määratletud, millistele liikidele see on mõeldud. „Igal tootjal on oma salaretsept või koostisosa, kuid üldiselt koosneb külvamiseks mõeldud substraat peenefraktsioonilisest kasvuturbast ja liivast, vähesel määral väetisest (väetisesisaldus võib palju varieeruda) ning lubiainest, mis on happesuse neutraliseerija,” selgitas Käär. „Kuna rohenäpud võivad osta aiakeskustest noortaimi ning kodus ise potistada, siis selleks soovitan universaalset substraati. Siiski kehtib siin nõue jälgida substraadi pH-d ja selle sobivust potistatava taimeliigiga.”