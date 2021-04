Vastuseis GMO-dele muudab Euroopa põllumajandusmuuseumiks

Geneetiliselt muundatud organism ehk GMO on elusolend (bakter, taim või loom) kelle pärilikkuse ainet ehk DNAd on geenitehnoloogilisi võtteid kasutades teadlikult muudetud.

Kogu Euroopa Liidus ei ole lubatud kasvatada GMO-põllukultuure. On vaid üks erand – võib kasvatada toiduks ja söödaks sobivat maisi nimega MON810, kuna see on geenimuundamise teel muudetud resistentseks maisileediku-nimelisele kahjurile. Eesti põllumeestel aga pole sellest loast kasu, sest maisileedikut meil õnneks veel ei esine ja mais meil külma kliima tõttu eriti ei kasva.