Kütuse arvelt ei tasu aia- ja metsaseadmetes koonerdada

„Soovitame kasutada 98 oktaaniarvuga ja biolisandi­vaba kütust. Kui tegemist on kahetaktiliste väikemootoritega, siis lisaks kütusele on tähtis seguõli kvaliteet,” ütles osaühingu Saemeister juhatuse liige Liina Virumäe.

Samuti tuleb silmas pidada, et kütusesegu ei ole mõtet rohkem valmis teha kui paariks nädalaks. Nimelt võib tanklakütus seistes vanaks minna ja üle 30 päeva vana kütust ei ole mõistlik masinates kasutada – võib esineda käivitusraskusi ja on oht, et mootor jookseb kokku. Muruniidukites ja -traktorites kasutatakse ilma õlita kütust, kuna mootoriõli on eraldi karteris. Sealgi soovitab Virumäe eelistada biolisandita kütust ja soovi korral lisada mootoritootja poolt välja töötatud kütuselisandit, mis säilitab tanklakütust kauem värskena ja hoiab mootori küttesüsteemi puhtana. „Seadmetes, mida kasutatakse harva ja mis suurema osa ajast seisavad, võiks kasutada alkülaatbensiini,” lisas ta.