Oisu lehmade sõnnikust valmib Tartu busside kütus

Estonia Farmid OÜ juhatuse liige Jaanus Marrandi, kirjutasite Oisu biogaasijaama miljoneid eurosid maksvast ümberehitusest. Laiem avalikkus teab teie seotust Oisus asuva piimatootmisettevõttega, nüüd olete OÜ Oisu Biogaas juhatuse liige. Millega tegu?

Põhimõte on lihtne: meil on võtta piisavalt toorainet suhteliselt väikesel alal ja teisalt on olemas ettevõtted, kellel on teadmised ja huvi toota taastuvenergiat. Huvid kattuvad: OÜ Estonia muutub keskkonnasäästlikumaks ja energiaga tegelevatel ettevõtetel on majanduslik huvi saada roheenergiat.