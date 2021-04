Nädala mõte: korda luues rikkaks

Selgus, et Youtube on paksult täis analoogseid videoid, mille vaatajanumbrid on röögatud. Näiteks artiklis mainitud Jessica Tulli populaarsematel salvestustel on neli miljonit vaatamist. Ja nad postitavad igal nädalal. Samuti on iga nädal hulk inimesi valmis vaatama, kuidas koristatakse kodu või volditakse pesu.

Aga mis sel kõigel Maa Eluga pistmist? Inimesed vaatavad koristamist sageli seepärast, et see rahustab. See, kuidas segadusest sünnib kord ja silmaga nähtavalt saab midagi tehtud, mõjub hästi.

Mõtlesin sellele ja Eesti Aiandusliidu tellitud uuringule, mille järgi inimesed soovivad aianduspoodide avamist, sest aias korra loomine maandab vaimset pinget. Üritasime ise nädalavahetusel aianduspoest tarvilikku saada. Õuealal lookles pikk järjekord!

Kui olime pühapäeval ilusast ilmast viimast võttes veetnud terve päeva maal tööd tehes, oksi põletades, kasvuhoonet korda seades, oli keha väsinud, aga vaim erk.

Ei oska öelda, milline on õige lahendus poodide avamise osas, aga mis puutub argumentidesse, siis olen nõus. Küllap on sama meelt kaasostlejad, kes üritasid nädalavahetusel vajaminevat poe välialalt kätte saada. Võta nüüd kinni, mis see turvalisem lahendus on.

Ka ehituspoodide esindajad on sel nädalal välja toonud, et aia- ja ehituskaupu ostetakse laia valikuga toidukauplustest ikka, kuid siis on vähematel ruutmeetritel vaat et rohkemgi inimesi kui ehituspoodides, kus saaks ostjaid hajutada.