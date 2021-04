Suvesooja lubadused muutuvad kasinamaks

Ehkki soojakraadidega meid hellitatud just pole, on päike hakanud end sagedamini näitama. „Aprilli esimene kümnepäevak on keskmisest päikeselisem olnud,” kinnitas Kamenik. „Esmaspäeval saabunud soe on nüüdseks taandunud ja karge õhk pakub teravat päikest. Mõnevõrra soojemaks läheb uue nädala alguses, kui õhuvool on kirdest ja see võib Pärnu lahe jahutava mõju eemal hoida.”

Lohutust on pakkunud mitmelt poolt kõlanud prognoosid, et vähemalt suvi on soe tulemas. „Suve kohta on prognoos seni soe olnud, kuid viimase kahe nädalaga on sooja vähemaks keeratud,” nentis Kamenik. „Ma ise arvan, et las siis kevad jääb vahele ja tulgu suvi kohe. Igal juhul on parem, kui külmad ja lumi on praegu ära.”