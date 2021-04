Mullu alanud potipõllunduse tuhin jätkub ka sel kevadel

Maa Elu uuris Soasepalt, kuidas seemnemüük sel kevadel sujub. „Ikka täpselt samamoodi. See, mis eelmisel aastal alguse sai, läheb sama rauaga edasi,” sõnas mees. Kui eelmisel aastal oli müügikasv 30%, siis tänavu see püsib.

Erilisi müügihitte Soasepp välja ei toonud. „Kõik on seesama: seemnekartul, lilled, köögiviljad, maitsetaimed. Võib-olla lilli läheb sel aastal rohkem.”

Mullu Maa Elule antud kommentaaris selgitas ta, et seemneid müüvad poed liiguvad vastuvoolu. "Kui majandusel läheb kehvemini, muutub isetegemine taas populaarsemaks,” selgitas ta.

„Murulappidest saavad jälle peenrad ja ise toodetakse omale köövivilja. Vastupidi, kui majandusel läheb hästi, ostetakse vajalikku kraami rohkem poest. See on eestlaslik alalhoidlikkus, mis lööb välja, kui tulevik on ebakindel.”