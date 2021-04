Mobiilimastialune maatükk tagab omanikule kestva sissetuleku

Mobiilsidemastide aluse maa kokkuostmisega 2009. aastal alustanud perefirma OÜ Live Nature, mille juhatusse kuuluvad isa ja poeg Raivo ja Reio Vare, on tänaseks esimeste maatükkide ostmiseks kulutatud raha tagasi teeninud ja tegevjuht Reio Vare võib firma käekäiku iseloomustades kinnitada: „Kiitma ei hakka, aga laita ka ei saa.”

Tõsi, viimasel paaril aastal ostetud pikaajalise hoonestusõigusega maatükkide seas mobiilimastide alust maad enam pole, küll aga on portfelli lisandunud ühe tööstushoone alune maa, Ida-Virumaal kaevandusraudteede alust maad, tankla alla jääv maatükk, lisaks paarsada hektarit põllumaad. Ettevõtete maad, mis on koormatud pikaajalise tasulise hoonestusõigusega. Majanduslikult ollakse sealmaal, et kolmveerandi ulatuses on kogu tegevuse jooksul maade soetamiseks tehtud investeeringud tasa teenitud.

Makstakse ette tulevikutulu arvelt

Kui põllumaa on kaetud enamasti kasutusvalduse lepingutega, siis mastialustel maadel on mobiilioperaator sõlminud maaomanikuga keskmiselt 30 aasta pikkuse hoonestusõiguse lepingu. Nii maksab rajatise omanik maaomanikule regulaarselt hoonestusõiguse eest. See võib olla mõnisada eurot, aga võib küündida ka mitme tuhande euroni aastas. Keskmine on 2000 eurot. Keskmise mastialuse maa suurus on 9200 m².

Live Nature äriidee on lihtne ja peaaegu riskivaba, sest kui mast on püsti, siis maaomanik sellest lahti niikuinii ei saa, sideoperaator aga on rajatisse investeerinud, tahab seda kasutada ning tal pole vahet, kellele hoonestusõiguse eest maksta. See on raudkindlalt maaomaniku kukrusse laekuv raha.

Ettevõte ostab maaomanikult, kelleks siiani on valdavalt olnud mõni talupidaja, mastialuse maa ära, kusjuures hinna eest, mis on 11–12 korda kõrgem sideoperaatori siiani makstavast aastatasust, seega 20 000 – 30 000 eurot.

Ettevõte ostab maaomanikult, kelleks siiani on valdavalt olnud mõni talupidaja, mastialuse maa ära, kusjuures hinna eest, mis on 11–12 korda kõrgem sideoperaatori siiani makstavast aastatasust, seega 20 000 – 30 000 eurot. Makstava tasu suurus on arvestatud nii, et hiljemalt tosina aasta pärast peaks olema maatüki ostuks kulunud raha hoonestusõiguse tasude arvelt kokku kogutud.

Mobiilimaste on Eestis tuhatkond, aga kuna tegevuse algusaegadel ostsid mobiili­operaatorid mastialuse maa pigem endale välja, siis hoonestusõigusega n-ö võõral maal paiknevaid maste võib olla 250–300 ringis. Põhjus, miks neid maid enam müüa ei taheta, on Reio Vare hinnangul selles, et inimestel, nende maade omanikel, puudub tungiv vajadus müüa ja nad eelistavad pidevat väikest tulu ühekordselt saadavale rahasummale.

Maaomanik saab raha peo peale

Maid, mis kuuluvad mobiili­operaatoritele, ei suudaks Live Nature osta seetõttu, et nende eest küsitav hind oleks liiga krõbe. Operaatoritel on ükskõik, sest põhimõtteliselt on neil iga sellise müügitehingu korral olnud võimalik kasutada ostueesõigust, aga Vare ei mäleta, et mastialuste maade puhul seda kordki oleks tehtud.