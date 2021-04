Muidu raisku minev ternespiim võib aidata koroonatki vältida

Teadus ja Tegu OÜ asutajaliige, piimatehnoloog Väino Poikalainen rääkis, et peamiselt tegelevad nad ternespiima väärindamisega. Piima, mida lehm lüpsab pärast poegimist, nimetatakse ternespiimaks. Ternespiimas on tavapiimaga võrreldes ligi kaks korda rohkem kuiv­ainet ja viis korda rohkem valku. Seda põhjustavad eelkõige immuunglobuliinid, mida poegimisjärgne ternespiim sisaldab 5–10% (tavapiimas 0,06%). Immuunglobuliinid ehk antikehad kaitsevad organismi paljude üldlevinud bakter- ja viirusnakkuste vastu.

Ternespiim on vasikatele eluliselt oluline. Ternespiimast ilma jäänud vasikad võivad sageli surra, sest sündides puudub neil immuunsus. Kui laps saab sündides immuunsuse platsenta kaudu ja ema immuunkehad kanduvad ka lapse verre, siis lehmadel see nii ei käi. Aga vasikaski vajab immuunsust nakkuste vastu, mis teda ähvardavad. Ternespiimas on tohutul hulgal antikehi ja bioaktiivseid ühendeid, mis on vasikatele ülivajalikud, et nad elaksid paar nädalat, enne kui neil endil loomulik immuunsus tekib.

Iga vasikas peaks saama umbes 200 grammi immuunkehasid selleks, et esmane immuunsus tekiks. 200 grammi tähendab, et vasikas peab jooma kolm-neli liitrit ternespiima korraga. Vasika magu on aga niivõrd väike, et sinna mahub korraga ainult kaks liitrit piima.

Tikub raisku minema

Poikalainen ütles, et tavaliselt jääb lehma ternespiimast pool või isegi enam järele. Seda aga ei saa piimatööstus vastu võtta, sest immuunglobuliin on väga termotundlik ja see võib seadmed ummistada. Seetõttu läheb see praakpiimaks, mida ei saa pikalt säilitada. Variant ongi, et ternespiimast tehakse pulber, mis pannakse piima sisse, kus see lahustub.

„See on bioloogilise ressursi kasutamine, kui me ei lase sel raisku minna,” lausus Poikalainen.

Ternespiima immuunkehad sobivad ka inimesele. Kuigi ternespiimapulbrit toodetakse ka loomakasvatuse jaoks, siis pulbri põhitarbija on Poikalaineni sõnul tegelikult inimene, kes on teemaga kursis. Piimatehnoloog rääkis, et vanemad inimesed mäletavad ternespiima lapsepõlvest, sest sellega on igasugu haigusi ravitud. „See oli nagu tolleaegne antibiootikum,” täpsustas Poikalainen.

Põhjust ternespiimapulbrit kasutada on küll ja küll, sest bioaktiivsed komponendid tugevdavad organismi immuunsüsteemi, aitavad võidelda nakkushaigustega, kiirendavad vigastuste ja haavade paranemist ning pidurdavad vananemist.

Ninaaerosool koroona vastu

Peale ternespiima väärindamise on Teadus ja Tegu viimasel ajal ka aktiivselt teadustööd teinud. Nimelt kuuluvad nad grupi Icosagen loodud konsortsiumisse, mis arendab bio­tehnoloogilisi tooteid ja teenuseid.

Poikalainen seletas, et viimase teadustöö idee seisneb selles, et Icosagen on võimeline tootma koroonaviiruse ogavalku, millega koroonaviirus kinnitub organismis rakkude külge.

Tartu Ülikooli rakubioloogia teadur Signe Värv kõneles, et ogavalk on meie immuunsüsteemi jaoks nn antigeen ehk võõras osake, mille vastu peab võitlema. Kõigi kolme praegu kasutatava koroona­vaktsiini keskmeks on samuti COVID-19 põhjustava viiruse ogavalk.

Nii näeb välja sublimeeritud ternespiim. FOTO: Erakogu