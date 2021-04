KOMMENTAAR ⟩ Geograafiline tähis kaitseb algupärast toode

Lisaks ELis kaitstavatele geograafilistele tähistele on Eestis registreeritud geograafilised tähised, mis omavad õiguskaitset ainult Eesti territooriumil. Need on registreeritud Patendiametis ning on leitavad ameti kodulehel.

Eestis on sel viisil registreeritud ettevõtjate taotluste alusel kuus tähist: Saaremaa (juust), Põltsamaa (juust), Põltsamaa (puuvilja- ja marjavein), Värska (looduslik või karboniseeritud mineraalvesi), Värska (karboniseeritud lauavesi; karboniseeritud maitsestatud lauavesi; karboniseeritud lauavesi rikastatud loodusliku mineraalveega; karboniseerimata joogivesi; karboniseerimata magustatud maitsestatud jook), Värska (karboniseeritud looduslik mineraalvesi).

Pärast EL-i ühinemist ei saa Eestis enam riigisiseselt registreerida geograafilisi tähiseid (põllumajandustooteid, toiduaineid, alkohoolseid jooke), mida saab kaitsta ELi tasandil. Küll saab Patendiametile esitada geograafilise tähise registreerimiseks taotluse toote kohta, mis ei ole kaitstav EL-i tasandil. Näiteks mineraalveed ei ole ELi tasandil kaitstavad.

Kuidas tähiseid kaitstakse?

Eestis kontrollib kaitstud geograafilise tähise kasutamist Põllumajandus- ja Toiduamet. Kontrolle tehakse nii jae- kui ka hulgimüügiettevõtetes. Kontrollitakse toodete märgistust kaitstavate nimetuste ja tähiste osas, esitlust ning saatedokumente. Kontrolle tehakse ka tootmisettevõtetes veendumaks, et kaitstava toote valmistamine vastab nõuetele ja kaitstud nimetusi ei väärkasutataks.

Tuntud kaitstud nimetusega toode on feta juust. Tegemist on Kreeka kaitstud päritolunimetusega, mis tähendab, et seda juustu saab valmistada ainult Kreeka teatud piirkondades. Kui näiteks söögikoha menüüs on kirjas, et salatisse pannakse feta juustu, siis peab salat seda ka sisaldama.

Kontrollimisel on aga selgunud, et feta juustu asemel on kasutatud tavalist pehmet valget juustu, mille päritolu on midagi muud kui Kreeka. Sellisel juhul peab juust menüüs valge juustuna või õige nimega kirjas olema (nii nagu juustupaki märgistusel).

Samamoodi on järelevalve käigus tuvastatud, et Itaalia kaitstud päritolunimetusega Parmigiano Reggiano (parmesan – Itaalia) juustu asemel on söögikohtades kasutatud toitudes hoopis tavalist kõva juustu. Sellisel juhul on samuti tegu kaitstud nimetuste väärkasutamisega.