Aiandusliidu tellitud küsitlus toetab poodides piirangute kaotamist

Samuti leidis 78% vastanutest, et aianduskaupade müügikohad tuleks esialgu 11. aprillini kehtestatud pandeemiapiirangute järel kasvõi osaliselt taasavada, et inimesed saaksid kodus kontaktivabalt aiandusega seotud töid teha. 22% küsitletutest vastas samale küsimusele eitavalt.

„Küsitluse tulemused kinnitasid veendumust, et just aiandusega tegelemine on inimestele mentaalselt äärmiselt oluline ja aitab pandeemiatingimustes hoida inimesi oma kodudes ning värskes õhus aktiivses tegevuses ja kaitsta nende vaimset tervist ning kokkuvõttes vähendada ka omavahelisi füüsilisi kontakte,“ ütles Eesti Aiandusliidu tegevjuht Raimond Strastin.

Samuti selgus küsitlusest, et 82% inimestest on olemas koht, kus aiandusega seotud töid teha – näiteks oma aias, maakodus, terrassil, rõdul või aknalaual.

Eesti Aiandusliit, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eestimaa Talupidajate Keskliit ja aiandusettevõtted saatsid peaminister Kaja Kallasele 30. märtsil ühispöördumise, milles tegid ettepaneku 12. aprillist tühistada kauplemispiirangud aianduskeskustele ja aiandustarvetega kauplevatele ettevõtetele tingimusel, et need ettevõtted kohustuvad kinni pidama nende endi poolt välja pakutud veelgi karmimatest turvameetmetest ja piirangutest, kui täna valitsuse poolt kehtestatu.

Pöördumises muuhulgas toodi välja, et mitmed Euroopa riigid on aianduses ja aianduskaupade müügikohtade lahti hoidmises näinud tervisekriisi leevendusmeedet.

Ka vastajad pidasid pandeemiapiirangute ajal aiandusega tegelemist oluliseks, kuna: see annab põhjust kodus ja värskes õhus olla (59%); see pakub võimalust füüsiliseks tegevuseks (54%); see mõjub teraapiliselt ja aitab pingeid maandada (51%); see võimaldab oma tarbeks saadusi kasvatada (49%); see võimaldab kodu kaunistada (38%). Oluliseks ei pidanud seda üksnes 16% inimestest.