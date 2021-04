Eesti kasvatajad lõid Euroopa suurima kanepitehase

Kanepit on Eestis ikka kasvatatud. Vanasti kasutati kanepikiudu küll eeskätt köiepunumiseks, aga seemnetest saadused on ammusest ajast eestlaste toidulaual olnud. Pole ka imestada, sest tegemist on äärmiselt tervisliku, rohkelt valku ja oomega-rasvhappeid, vitamiine ja mineraale sisaldava tootega. Eesti tarbija on kanepi avastanud viimase kümmekonna aasta vältel ja seda paljuski tänu Läänemaal asuva Tammejuure talu sihikindlale tegevusele.