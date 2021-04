Rõduaias kasvavad isegi kartul ja maasikas

Kui rõdu on päikespoolne, tuleb valmis olla selleks, et muld kuivab kiiresti läbi. Selle vastu leiab abi, kui segate mulla sisse aiakaupade riiulitel müüdavat veegeeli.

Katsejänes korteris: tohutu rõõm ja pisuke ikaldus

Marttile pakub suurt põnevust mulda pistetud herneterade kastmine. FOTO: Kadri Suurmägi

Olen üle kolmekümne aasta olnud usin rohija ja abitööline, ettekasvatuskogemus puudub, mistõttu võtsin katse korteris midagi ise kasvatada rõõmuga ette. Alustasin ettevaatlikult hernevõrsete, rukola, amplitomati ja kuumaasikatega.

Eksperiment algas 10. märtsil, kui panin maha herned ja rukola. Otsustasin kohe, et kasutan kodus olevaid anumaid, ei hakka uusi soetama. Usk endasse pole kuigi suur. Neli päeva hiljem olid võrsed väljas, kümne päevaga nii suured, et need, mida lapsed polnud nahka pannud, läksid salatisse. Hernevõrsed on raudselt uued meie pere lemmikud. Märtsikuu lõpu seisuga oli sirgumas juba teine laar ja suurel reedel läksid need omleti kõrvale salatisse.

Kui hernestega on lihtne, siis rukola kohta tegin eeltööd: seemned tuleb panna ainult õhukese mullakatte alla ja ­piserdada veega. 12. märtsil pistsid rukolad nina mullast välja, elevus oli suur, sest rukola on mu suur lemmik, aga pärast nädast kasvamist jäi kõik ­toppama. 29. märtsil pidin tunnistama kaotust: ei saa aru, miks mul pole kauneid rukolataimi nagu Teelel, kes enda omadest foto saatis. Aga samal päeval panin uued seemned mulda. Paari päevaga olid kenad taimed jälle väljas. Näis!

Tomatiseemned mulda ja mulla peale kuumaasikaseemned panin 12. märtsil. Panin Riina soovitusel mulda ‘Vilma’ tomatit, sest tahan neid kasvatada korteris pottides ja hiljem rõdul. Neid annab pikemalt oodata ja kuu lõpuks olid kenad väiksed kuumaasikad ka end välja ajanud. Seiklus jätkub!

KADRI SUURMÄGI