Kust mõrtsukate abiline tuleb?

Enam kui 6000 aasta vanune taim oli tuntud juba Vana-Egiptuses, kus ta seemnetest saadud kastoorõli kasutati lambiõlina, kosmeetikas ja lahtistina.

Troopiline seebivahutaim

Riitsinusõli on väärtuslik aine seepide, küünalde ja veekindlate kangaste valmistamiseks. Just kastoorõli paneb seebi tublisti vahutama. Õli kasutatakse ravimi- ja keemiatööstuses, samuti tööstusliku määrdeainena ja biodiislikütuse komponendina. Hawaii saartel on ülipopulaarsed kaelakeed, mida valmistatakse riitsinuse seemnetest.

Looduses kasvab riitsinus päris puukõrguseks, kuni nelja meetrini, kuid vaid troopikas. Meil ta avamaal ei talvitu ning teda kasvatatakse ilutaimena.

Punakad või rohelised lehed meenutavad veidi hobukastani omi. Suvel ilmuvad taimele püstised õisikud, pärast õitsemist aga sügiseni püsivad ogalised kerajad viljad, mis võivad olla erkpunased, rohelised või roosad.

Mürgisem kui kobra

Ritsiin, mille avastas 1888. aastal Tartus biokeemik Peter Hermann Stillmark, on äärmiselt mürgine valk, mis peitub riitsinuse seemnetes. Õlis ritsiini pole, sest see jääb õli valmistamisel pressimisjääki ja laguneb kuumpressimisel.

Ritsiin on kaks korda mürgisem kui kobramürk ning olnud mõrvaritele ustav abimees: soovimatu isiku kõrvaldamiseks oli lihtne torgata teda ritsiiniga määritud vihmavarjuotsaga.

1978. aastast on teada juhtum Bulgaaria kirjaniku ja dissidendi Georgi Markovi surmast: Markovit rünnati Londonis Waterloo sillal ritsiiniga määritud vihmavarjuotsaga. Torge jalga viis veremürgituseni, millesse mees mõne päeva pärast suri.

USA näitlejanna Shannon Richardson, kes 2014. aastal läkitas ritsiinipaki nii Barack Obamale kui ka New Yorgi linnapeale Michael Bloombergile, saadeti teo eest 18 aastaks vangi. 2020. aasta septembris sai ka Donald Trump pakikese ritsiiniga, seda on saadetud ka USA kaitseministrile ja mereväejuhile ning üldse on see üks levinud mürk.

Juba 2–6 seemne söömine on täiskasvanule surmav, väikelapsele piisab ühest-kahest.

Pese juukseid, määri jalgu

Riitsinusõli on aga hea juuste pesemisel, kui soovitakse nende kasvu kiirendada. Õli ennetab juuste väljalangemist, otste lõhenemist ja kõõma teket. Asjatundjad on soovitanud kanda õli otse juustele või segada munakollase ja meega maskiks.

Kosmeetikud on andnud nõu määrida õli huultele kaitseks külma eest. Väsinud jalgu on hea võida kastoorõliga enne magamaminekut ja panna siis ööseks jalga puuvillased sokid. Õli pehmendab nahapaksendeid ja konnasilmi ning aitab akne korral.

Peamiselt on õli tuntud siiski lahtistina, toimiv kogus on 15–30 grammi ehk 1–2 supilusikatäit ning toime saabub 4–6 tunniga. Sellest peaksid aga hoiduma rasedad, sest see võib esile kutsuda enneaegse sünnituse. Ka ei tohi soovituslikku annust ületada: tekkida võivad kõhuvalu, iiveldus ja soolespasmid.

Vanarahvas teadis, et ussihammustuse vastu lipstokist paremat abimeest polnud: juur pesti puhtaks ja asetati ussihammustuse kohale. Koduõue istutatud riitsinus hoidnud ka usse majast eemale. Tuntud võte oli ka riitsinuse lehe seadmine paistetusele, mis siis ruttu kadus. Leidub kirjeid, kus väidetud, et lipstok aitab saja haiguse vastu.