Muidu raisku minev ternespiim võib aidata koroonatki vältida

Teadus ja Tegu OÜ asutajaliige, piimatehnoloog Väino Poikalainen rääkis, et peamiselt tegelevad nad ternespiima väärindamisega. Piima, mida lehm lüpsab pärast poegimist, nimetatakse ternespiimaks. Ternespiimas on tavapiimaga võrreldes ligi kaks korda rohkem kuiv­ainet ja viis korda rohkem valku. Seda põhjustavad eelkõige immuunglobuliinid, mida poegimisjärgne ternespiim sisaldab 5–10% (tavapiimas 0,06%). Immuunglobuliinid ehk antikehad kaitsevad organismi paljude üldlevinud bakter- ja viirusnakkuste vastu.

Ternespiim on vasikatele eluliselt oluline. Ternespiimast ilma jäänud vasikad võivad sageli surra, sest sündides puudub neil immuunsus. Kui laps saab sündides immuunsuse platsenta kaudu ja ema immuunkehad kanduvad ka lapse verre, siis lehmadel see nii ei käi. Aga vasikaski vajab immuunsust nakkuste vastu, mis teda ähvardavad. Ternespiimas on tohutul hulgal antikehi ja bioaktiivseid ühendeid, mis on vasikatele ülivajalikud, et nad elaksid paar nädalat, enne kui neil endil loomulik immuunsus tekib.