Inimesed taasavastavad maakeldreid

Lihtne ja tõhus lahendus

„Selles, et maakeldrid on taasavastatud, võime suure osa „süüst” enda peale võtta,” muheles Oja. „Turundada on tulnud kõvasti. Algaastatel vaadati meile mõistmatult otsa – kuidas saab maakeldrit betoonist toota ja seda tellija jaoks kiiresti ja mugavalt püsti panna. Maakeldreid kujutleti niiskete ja ämblikuvõrke täis kõledate paikadena, aga suutsime selle eelarvamuse murda. Moodsad maakeldrid on ilusad ja puhtad, paljudele hingelähedased kohad.”