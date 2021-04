Mobiilimastialune maatükk tagab omanikule kestva sissetuleku

Tõsi, viimasel paaril aastal ostetud pikaajalise hoonestusõigusega maatükkide seas mobiilimastide alust maad enam pole, küll aga on portfelli lisandunud ühe tööstushoone alune maa, Ida-Virumaal kaevandusraudteede alust maad, tankla alla jääv maatükk, lisaks paarsada hektarit põllumaad. Ettevõtete maad, mis on koormatud pikaajalise tasulise hoonestusõigusega. Majanduslikult ollakse sealmaal, et kolmveerandi ulatuses on kogu tegevuse jooksul maade soetamiseks tehtud investeeringud tasa teenitud.