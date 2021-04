Päikesejaamade ehitamine küsimärgi all

„Rohepöörde kiirendamiseks loodud toetused on igal juhul teretulnud, sest ainult need tagavad meile jätkusuutliku ja puhtama energia,” selgitas Energiastuudio tegevjuht Priit-Risto Lunden. Tema hinnangul oli 2020. aasta tänu toetustele lausa hullumeelne. „Olen kindel, et kõik päikesepaneelide lahendusi müüvad ja ehitavad ettevõtted kinnitavad minu sõnu. Paljud firmad olid sunnitud peatama varem kavandatud müügi juba augustikuus. Nimelt oli nende jõudlus saavutanud lae juba poole aasta pealt,” lisas ta.

„Selle aasta algus oli uute päringute mõistes palju vaiksem, kuid viimasel kahel kuul on siiski mõningast elavnemist märgata. Nii mõnigi suurema päikesepargi rajamise soov on ka meie laualt läbi käinud ja nüüd ootavad need toetusmeetmete otsuseid. Mitu suuremat ja väiksemat parki on praegu ehitamisel ja tööde järjekord sellega ees,” tutvustas Lunden olukorda.