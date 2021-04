Nädala mõte: nakatusime meiegi

Need, kel oma aed, ootavad pikisilmi kevadet. Oi kui mõnus on esimest korda labidas mulda lüüa ning hilisem selja­valu vahepeal võõraks jäänud tööst ei tundu sugugi hull. Tegelikult algab aiahooaeg juba õige pea pärast aastavahetuse ilutulestikku, sest siis istub aiahull ekraani taha ja hakkab seemnepoode läbi kammima. Veebruaris saab juba esimesed külvid tuppa teha ja taimede tärkamist ootama asuda.

Taimekasvatuseks pole sugugi aeda vaja, piisab rõdust, kus pottides annab kasvatada lillede kõrval supirohelist ja isegi köögivilju. Tõsi, söödavate taimede kasvatamine rõdukastides eeldab pisukest eeltööd, et ikka sobiv muld leida, ning kindlasti peab olema järjekindel kastmisel ja väetamisel. Samas on see väga lõbus töö, mis meeldib eriti pere pisematele liikmetele.