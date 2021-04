Vastasseis: haneliste küttimisest polevat kasu, põllumehed nii ei arva

Rände tippajal peatub meil kuni pool miljonit hane. Kahel kevadel toimunud heidutusjaht veenis põllumehi, et sellest on kasu, uuringutulemused seda ei näita. FOTO: Mihkel Maripuu/Postimees

Kahel kevadel haneliste heidutusjahi mõju analüüsinud uuringurühm leidis, et mõne isendi surmamine ei hoia linde põllult kauem eemal kui teised peletusmeetodid. Kõige mõjusam on inimese kohalolu, mistõttu panid nad ette, et talunikele võiks sellele kuluva aja ja tööjõu kompenseerida.