Mahemaa vähenemise kiuste loodetakse pool Eestist muuta mahedaks

“Täna moodustab Eesti kogu põllu pindalast mahepõllumajandusmaa 23%. See on jõudnud väga lähedale tänasele Euroopa Liidu roheleppe eesmärgile, mis on 25%. Selleks, et saada rohkem pestisiidide jääkide vaba toitu ehk mahetoitu, on vaja hoida ja suurendada maheala. Kiiresti on järele vaja aidata meie mahetootmise võimekus ning tooraine kvaliteet. Soovime, et mahe mõtteviis ja soovitud mahemajanduse tulemuseni jõudmine poleks vaid üksikute entusiastide tegevus, vaid kõnetaks laiemat sihtrühma ja riigi esindajaid,” selgitas algatust eestvedava Organic Estonia tegevjuht Krista Kulderknup.