Linnugripi vinduma jäämine mõjutab vabakanade munade müüki

"Vabalt peetavate lindude puhul näevad Euroopa Liidu reeglid ette, et sellised linnud peavad teatud aja jooksul ka õue pääsema. Vabalt peetud kanade munade nimetuse all mune ei tohi turustada, kui sellist õue pääsemist on piiratud järjestikku üle 16 nädala," selgitas põllumajandus- ja toiduameti peadirektori asetäitja Hele-Mai Sammel ERR-i raadiouudistele.