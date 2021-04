Märtsikuu lõpunädalad tegid põldudele liiga

„Täna sai käsi valgeks tehtud,” rõõmustas esmaspäeval Viljandi- ja Järvamaal teravilja kasvatav Mägede OÜ juht Raido Allsaare, „tegime algust taliviljade pealtväetamisega.”

Kuigi tänavuse märtsi alguse pilt põldudel oli palju ilusam kui eelmine aasta, rikkus koos astronoomilise kevadega saabunud lumi ja külm tuul kõik ära. „Märtsi viimase kahe nädala ilmad külma ja tuulega kahjustasid põldusid. See oli üllatav, kuidas tuulekülm lumevabal põllul laastas eelkõige teraviljapõlde,” lausus Allsaare.

Väetama kohe, kui saab

Kas see toob kohe saagikadu, on mehe meelest vara öelda. Kuid ega midagi kiita ka pole, sest tema teraviljal on tänavu varasemast rohkem haigusi küljes ja nüüd veel külmakahjustus. „Kahe nädala pärast on pilt selgem. Sõltub, kui kiiresti jõuame väetatud ja mis tulemuse esimesed väetiseringid põldudele on andnud,” selgitas ta.

Et väetamist on vaja taliviljadele vaja teha kiiresti, tuleb seda teha siis, kui saab. Põldudel sõiduks on vaja parajaid miinuskraade ja neid on kevaditi just öösel. „Täna (29. märtsil – toim.) oli üks külmakraadidega öö, saime kella kolmest kaheksani väetada. Rohkem ei kannatanud põllul olla, läks liiga plögaseks,” märkis ta. Kahte sellist öise külmaga tööpäeva on veel vaja, siis saaks Allsaare väetiseringi peale.

Kevade algus on põllumehele eriti kiire aeg ja nõuab töödega põllupõhist lähenemist. Piiratud ajaga tuleb kõik tööd õigel ajal tehtud saada. „Taliraps ja -rukis kasvatavad juba uusi võrseid ja vajavad kiiret väetisega turgutust, talinisu ja -odra põllud pole veel ärganud ja sinna on natuke vara minna.”

Kuigi Allsaare on oma põldudel märganud ka lumiseene kahjustusi, näeb ta kevadist seisu siiski pigem positiivse poole pealt.

Ka Järvamaal Järva-Jaani kandis tegutsev Metstaguse Agro juht Teet Kallakmaa märkis, et lumiseen on põldudele kahju teinud, rohkem just neil aladel, mis alles hakkavad lume alt välja tulema. Nii pole ta veel masinatega põldudele saanud, ka esmapäeval sättis veel viimaseid kevadtööde plaane arvutis. „Selle nädalavahetusega alles hakkasid põllud paiguti kandma, laiguti on meil siin veel lundki. Pole mõtet kiirustada. Sel nädalal hakkame vast raskete rullidega rohumaadel rullima,” arutles ta. See tegevus vähendab põldudel sigade kahjustusi, surub maasse kive ja mutimullahunnikuid. „Rullimist paljud enam ei teegi, kuid meie teeme.”

Päevade küsimus