Suurt kevadsooja pole loota veel kuu aega

Reedene päev võib tema sõnul õige kõledaks kujuneda. “On ka lumevõimalus, kuid eks varakevadel on seegi tavaks,” sõnab ta. Sadu ja lörtsi on kohati oodata ka uuel nädalal.

Riigi ilmateenistuse andmetel püsib laupäeval (3.04) Eesti kahe rõhuala piirimail. Venemaa kohal paikneva madalrõhkkonna servast kandub loodevoolus üle Eesti lörtsi- ja vihmahooge, öösel võib ka üürikesi lumehooge tulla. Tuul puhub loodest ja põhjast ning on puhanguline. Õhutemperatuur on öösel 0..-4, rannikul kuni +2, päeval +2..+7°C.

Pühapäeva (4.04) öösel liigub üle kuivema ja rahuliku ilmaga kõrgrõhuhari. Õhutemperatuur on -1..-5, rannikul kuni +2°C. Päeval vaheldub selgem taevas pilvelaamadega, aga sadu neist ei tule. Edelatuul aga tugevneb, sest Norra rannikule läheneb uus aktiivne madalrõhkkond, laieneb üle Skandinaavia ja survestab Läänemereäärset rõhuvälja. Õhutemperatuur on +3°C-st meretuulega rannikul kuni +7..+10°C-ni sisemaal.

Esmaspäeval (5.04) taandub kõrgrõhuala kaugemale Venemaale, aga hoiab meie ilma veel suurema sajuta. Üksikud nõrgad vihmasabinad siiski välistatud pole. Puhub väga tugev edela- ja lõunatuul. Õhutemperatuur on öösel 0°C lähedane, päeval tõuseb +10°C-ni ümbrusse, meretuulega rannikul jääb piiriks +5°C.

Teisipäev (6.04) tuleb idapoolse kõrgrõhuala ja Läänemerele laieneva madalrõhkkonna piirimail väga tugeva lõuna- ja kagutuulega. Tihedam sajuala jõuab neljapäevastel andmetel saartele, mandril on suurem osa ööpäevast sajuta ja alles õhtul suureneb saju võimalus ning siis võib ka lörtsi sekka tulla. Öine temperatuurifoon on napilt plusspoolel, päeval tõuseb 8..13°C-ni.

Kolmapäev (7.04) jätkub madalrõhkkonna servas vihmahoogudega, sekka võib ka lörtsi tulla. Suurem soe eemaldub ja ilm jaheneb. Õhutemperatuur on 2..7, sisemaal langeb kohati 0°C lähedale, päeval on +3..+8°C ja kui Eesti idaserv veel sooja õhumassi jääb, siis seal tõuseb üle 10°C.

Neljapäeval (8.04) läheneb lõuna poolt madalrõhkkond. Kui keeris Venemaale suundub, siis võib tihedam sadu vaid Ida-Eestit riivata või kaugema trajektoori korral on vaid üksikuid sajuhooge tuua. Kui madalrõhkkond aga Läti kohale liigub, siis selle põhjaserva mööda kandub Eesti kohale tihe vihma- ja lörtsisadu ning ilm on kõle - sel juhul on õhutemperatuur öösel 0..+5, päeval +3..+8°C.