Ettevõtlikud naised loovad väikekülla papagoide keskuse

Eesti ainuke diplomeeritud linnutreener Katarina Bright, kodanikunimega Katarina Kadri Vanker, teab juba lapsest saadik, et papagoid on ühed arukamad lemmikloomad maailmas. Teda tasub uskuda, sest naisel on lapsest peale olnud mitmesuguste lemmikloomade kõrval ka papagoisid, esialgu eelkõige väiksemaid liike.