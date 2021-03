Kui kask veel ei ilasta, sobib mahl säilitamiseks

Vaher alustab mahla andmist mõni nädal varem kui kask. Varnja lähistel elaval Taunol on koduhoovis või lähedal mõlemad puud. Vahtramahla kogumist alustas ta mitu nädalat tagasi. Ta andis värsket saaki maitsta. Tegemist on tõeliselt magusa ja äärmiselt kasuliku joogiga. Lähtudes kohaliku joogi ja toidu tarbimise tsüklilisusest on vahtramahla ülesanne puhastada organism kõigest, mis talvel sinna kogunenud, ning anda uus energialaks. „Oi kui hästi toimib. Kogu jama, mis sai talve jooksul sisse söödud, läheb välja,” kinnitas Tauno.