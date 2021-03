Kohupiima tasub süüa iga päev

Kohupiima soovitavad teadlased süüa suisa iga päev. Kindlasti peaks tervislik (eriti hea, kui see oleks probiootikumidega rikastatud) kohupiim kuuluma mitte ainult täiskasvanute, vaid ka laste ja eakate menüüsse.

Selle valmistamiseks kuumutatakse hapnenud piima, mille käigus eraldub teraline sadenev osa. Kalgendamisprotsessis, mis toimub juuretisebakterite või laapensüümide abil, eraldub vadakust valgurikas kalgend, millest saab kohupiima tooriane.

Toitainerikas piimatoode

Kohupiim on hapnenud piimavalkude kontsentraat ning sisaldab piimas olevaid makro- ja mikrotoitaneid. Selles on ohtralt A-, B 2 -, B 3 - ja B 12 -vitamiini, mineraalidest aga fosforit, kaltsiumit, joodi ja magneesiumi. Kohupiima hapukas maitse tuleneb piimhappest ja teistest orgaanilistest hapetest. Need happed soodustavad seedenäärmete talitlust ja toitainete organismi imendumist.

Kohupiimas on sõltuvalt rasvasisaldusest 65–83% vett ja vaid 1–1,5% süsivesikuid, millest suurema osa moodustab piimasuhkur ehk laktoos. Samas on kohupiim nii vähese laktoosisisaldusega, et seda saavad enamasti süüa needki, kellel probleeme laktoosi seedimisega. Laktoosist nimelt jääb suurem osa vadakusse ja kui seda valmistati juuretise bakteritega hapendatud piimast, kulutasid osa ära piimhappebakterid.

See piimatoode sisaldab ­10–15% hea biokvaliteediga valku, mis omakorda sisaldavad elutegevuseks vajalikke aminohappeid. Need aminohapped on organismile soodsas vahekorras. Erilist tähelepanu väärib kohupiima suur metioniinisisaldus, mis muu hulgas kaitseb maksa rasvumise vastu.

Rammus toit kevadpühadeks

Rasvhappeid on kohupiimas sõltuvalt selle rasvasusest ­0,2–9%. Tavalise ehk mõõduka rasvasisaldusega (4–5%) kohupiima rasvas on umbes 20% monoküllastumata rasvhappeid, mis on oksüdeerimiskindlad ja tervislikud. Mida rasvasem kohupiim, seda rohkem saab organism neist rasvlahustuvaid vitamiine.

Kohupiimatoidud on ülestõusmis-, muna-, kevad-, paasa- või kiigepühade ehk lihavõtete ajal üks olulisemaid toitusid. Nagu mitme muu püha traditsioonides tuleb siingi algupära osas pigem idanaabrite poole vaadata. Vanad slaavlased soovisid külviks valmistudes kindlustada jumalate soosingu ning ohverdasid kevadiste pidustuste jaoks kogutud leiba, juustu, mune, võid ja kohupiima. Paastuajal olid piimasaadused ja munad keelatud, seega olid need nälginud talupidajale eriliseks maiuseks. Idanaabrite kaudu on meiegi lihavõtteaegsele peolauale jõudnud pasha ehk magus kohupiim munaga. Lisaks kuuluvad kevadpühade juurde munad, kohupiimapirukad, sai, munavõi, vasika- ja lambapraad, sült ja sealiha.