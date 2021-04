Avatud talude päevale saab oma talu kirja panna aprillikuu jooksul

„Tänavu juulikuu viimasel nädalavahetusel toimuv avatud talude päev toob tuhanded eestimaalased erinevaid talutootmisi ja ettevõtlikke maapiirkondi külastama juba seitsmendat aastat järjest. Kutsun üles kõiki huvitatud talusid ja põllumajandustootjaid üritusel osalema. See on teie võimalus, kus saate tutvustada nii oma tegevust, tooteid-teenuseid kui ka piirkonda tervikuna, kus te oma mõttekaaslastega tegutsete,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse.

„Erinevalt varasemast saavad tänavu talud ennast sellele sündmusele registreerida ainult aprillikuu jooksul. Loodame, et kuu aega on osalusotsuse kaalumiseks, päeva ülesehitusele ja programmile mõtlemiseks ning enda kirja panemiseks piisav aeg,“ lausus Põllumajandusuuringute Keskuse maaelu võrgustikutöö osakonna juhataja Reve Lambur.

Reve Lamburi sõnul on avatud talude päeval osalevate talude andmete laekumine hiljemalt mai esimeseks pooleks vajalik selleks, et jõuaks need üle kontrollida ja seejärel talupäeva paberkaardi õigeks ajaks valmis trükkida. Viimane on hoolimata nutiajastust osutunud talude külastuste planeerimisel oodatud ja tänuväärt abiliseks.