Ants-Hannes Viira: Eesti maheekspordi võimalused ja võimatused

Võrdluseks, 2017. aastal eksporditi Eestist mahetooteid umbes 30 miljoni euro eest. Vahepealsetel aastatel on ekspordimaht kasvanud umbes 50 miljoni euroni. Küsimus ei ole ainult eesmärgi headuses, vaid ka selles, et eesmärgi saavutamiseks on vaja põllumajandus- ja toidupoliitika meetmeid ning nende elluviimiseks ka raha. Seega on tegemist poliitikakujundamise küsimusega.

Poliitikakujundamise protsessile on iseloomulikud teatud etapid. Esmalt on vaja avalikkuses teadvustada probleemi olemust. Sageli selgub, et tegemist on vastuolulise teemaga, mis vajab täpsemat määratlemist. On tavapärane, et eri asjalised kasutavad selles protsessis argumentidena nii fakte, müüte kui ka isiklikke väärtushinnanguid. Arutelu tulemusena jõutakse probleemi alternatiivsete lahendusvõimalusteni. Enne alternatiivide vahel valiku tegemist analüüsitakse ja hinnatakse nende võimalikke tulemusi. Kuigi võib tunduda, et kirjeldatud poliitikakujundamise protsess sobib arutamiseks rohkem ülikooli auditooriumisse, siis need iseloomustavad piisavalt hästi ka rohepöörde valguses toimuvat põllumajandus- ja toidupoliitika kujundamist.

Mahepõllundus kasvab

Tulles tagasi mahepõllumajanduse võimaluste ja eesmärkide juurde Eestis, püüan arutelusse lisada natuke andmeid ja analüüsi. Aastatel 2015–2019 oli Eestis kasutuses keskmiselt 990 000 ha põllumajandusmaad, millest mahepõllumajanduskultuuride kasvupind moodustas 20%. Põllumajanduse majandusharu toodangu väärtus oli sel perioodil keskmiselt 872 miljonit eurot aastas, millest mahetoodang moodustas umbes 9%. Kui kasutatava põllumajandusmaa pindala on viimastel aastatel püsinud stabiilsena, siis mahepõllumajanduskultuuride kasvupind suurenes aastatel 2015–2019 42% ning moodustas 2019. aastal kasutatavast põllumajandusmaast 22%. Seega on mahepõllumajandus kiirelt kasvav valdkond.

Eesti mahepõllumajandus põhineb suures osas rohumaaviljelusel. Mahedalt viljeleti 35% viljapuu- ja marjaaedade, 28% söödakultuuride ja püsirohumaa, 12% teravilja, kaunvilja ja tehniliste kultuuride ja 5% rühvelkultuuride, köögivilja ja maasika kasvupinnal. Kui võrrelda põllukultuuride saagikust, tuleb tõdeda, et mahe- ja tavapõllumajanduse erinevused on mitmekordsed. Näiteks kaunvilja ja kartuli saagikus on mahepõllumajanduses kaks korda väiksem, teravilja saagikus 2,5 korda väiksem, puuviljade ja marjade saagikus neli korda väiksem, õliseemne ning köögivilja ja maasika saagikus 5,5 korda väiksem.

Loomakasvatuses on mahepõllumajandustootmine enam levinud lamba- ja kitsekasvatuses, kus 43% loomadest peeti mahedalt. Mahedalt peetavate lihaveiste osakaal on umbes 40% ja hobuste puhul pea 30%. See selgitab ka rohumaade suurt osakaalu mahepõllumajanduses. Vaid 0,2% sigadest, 1,4% kodulindudest ja 2,1% piimalehmadest peeti aastatel 2015–2019 mahedana. Kui sel perioodil oli mahetootmises keskmine piimatoodang lehma kohta umbes 4500 kg, siis tavatootmises 9400 kg ehk üle kahe korra rohkem.

Kas toidame end ära?

Mõte sellest, et Eesti võiks olla 100% mahepõllumajanduslik riik, ei ole enam väga uus. Idee ja potentsiaalse Eesti kuvandina on see võimas, kuid paljud on küsinud, kas täielikult mahepõllumajanduslik Eesti suudaks end toiduga ise varustada.