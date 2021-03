Nädala mõte: nali kulub ära

Ent täna on ka suur neljapäev, mida meie metsausku vanarahvas isegi tähtsamaks luges kui ülejäänud lihavõtteid. Nii tõi Kristel Vilbaste sellenädalases looduskalendri loos, mis Maa Elu digilehes iga nädal ilmub, välja, et tegemisi, mis sel päeval tehtud peaksid saama, on nii palju, et tasub uurida, mis enda jaoks olulisim. On soovitusi linnusõpradele, koduloomasõpradele, ka on täna suur koristuspäev. Kõige tähtsam on aga kiikude ülesseadmine, et kiikumisega saaks anda hoogu elule, et noored jälle omavahel kokku saaksid.