Kanapidamishuvi on suur linnugripist hoolimata

Äntu Mõisa noorkanu saab osta kanalatest eemal müügikonteinerist, et vältida ­linnugripi jõudmist lindlani. ­Tegevjuhi ­Diivi ­Põdersoo sõnul peaks noorlinde jaguma kuni maikuuni. FOTO: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

Müüjad ennustavad, et huvi kanapidamise vastu on sama suur kui mullu, kui inimesi haaras kana­pidamisbuum. Kas kõikidele soovijatele linde jagub, ei oska ennustada keegi – olukord linnugripiga on Euroopas ette­arvamatu.