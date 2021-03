Ülinakkava linnugripi tõttu tuleb hukata kanu juba teises lindlas

„Antud linnupidamiskoht asub piirkonnas, kus on veelindudel olnud suur suremus ning tuvastatud lindude grippi. Seetõttu on väga oluline jälgida bioturvalisuse nõudeid, sh vahetada jalanõud ja riided enne lindlasse sisenemist ning hoida linnud sisetingimustes. Muuhulgas ei tohi sellest lindlast linde välja viia ning taudipunkti likvideerimiseni on piiratud nii inimeste kui ka transpordi liikumine,“ ütles Sammel.