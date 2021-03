Maksimaalselt on kriisiabi võimalik saada 225 000 eurot tootja kohta

“Kõik need taotlused, mis meile esitati, võetakse menetlusse. See, kas lõpuks toetust on võimalik määrata, selgub pärast kõiki kontrolle,” ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Tanel Trell Kuku raadio saates Maatund.

Toetuse kogueelarve on 15,8 miljonit eurot. Toetused makstakse välja hiljemalt 30. juuniks ja maksimaalselt on seda võimalik saada kuni 225 000 eurot tootja kohta.

Trelli sõnul vastas taotluste laekumise struktuur sellele, kuidas tavaliselt laekub otsetoetuste taotlusi. “Kus on otsetoetuste taolejaid rohkem olnud, on ka COVID toetuse taotlejaid rohkem.”

Iga alammeetme jaoks on Trelli sõnul ette nähtud eelarve. “Lõplik makse ühiku kohta kujuneb nii, et eelarve jagatuna toetusõiguslike ühikutega,” sõnas ta. Eelarvete paikapanemisel arvestati tema sõnul ka sellega, kui suur on sektor ja kus vajadus suurem on.