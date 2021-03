Kolemajade lammutamiseks peab omavalitsus vahel käituma kui jäljekütt

Saarde vald esitas aasta lõpus risuhoonete lammutamise toetuse taotluse KredExile, kuid raha oli otsas. Tingimus on, et omavalitsus tagab 30protsendilise omaosaluse. Riik toetab munitsipaalomandis või hoonestusõigusega koormatud kinnisasjal kasutuseta hoonete lammutamise kulusid 70 protsendi ulatuses projekti maksumusest.

„Samas on meil nüüd dokumendid valmis, et kohe, kui KredEx toetusmeetme uuesti avab, taotlused uuesti esitada,” on Karu sihikindel.

Enim lammutatakse tööstus- ja põllumajandushooneid

KredExi kodulehel on rasvases kirjas lause, et taotluste vastuvõtt on rahaliste vahendite ammendumise tõttu peatatud. Finantsasutuse kommunikatsioonijuht Joonas Kerge väitis, et kindlasti saab taotlusi esitada ka sel aastal.

„Kuna erakorralisi vahendeid enam ei jagatud, siis kohalduvad selle aasta voorule taas nii-öelda vanad tingimused ja ettevõtetele toetust ei eraldada, see sihtrühm lisandus seoses erakorraliste vahenditega,” selgitas Kerge.

Kohalikele omavalitsustele avaneb KredExi taotlusvoor 3. mail kogusummas pool miljonit eurot.

Kuni 2018. aastani sai toetusega lammutada vaid elamuid, sealhulgas korterelamuid. Hiljem lisandusid haridus- ja teadushooned ning majandusministri määruse muudatusega suurenes lammutatavate objektide loetelu kõigi ehitisteni, mis riivavad silma ja on kogukonnale ohtlikud.

Mullu aprillis eraldas riik erakorraliste vahendite arvelt 5 miljonit eurot, toetuse tingimuste tähtaeg muutus ja laienes toetusesaajate ring. KredExi vaatest esitati 2020. aastal suurem osa taotlusi vanade tööstus- ja põllumajandushoonete või ehitiste lammutamiseks. Taotlustest vaid 27 olid sellised, millega sooviti lammutada elamut või kortermaja.

„Omavalitsuste töötajatega rääkides saab neile kortermajade lammutamisel enamasti takistuseks omandiküsimus,” mainis Kerge. „Kui korterelamus on mõni korter eraomandis, seal ei pruugita isegi sees elada, saab selle hoone lammutamine kõne alla tulla ikkagi alles siis, kui omavalitsus on kõik korterid enda valdusesse saanud, mis on pikk ja vaevaline protsess.”