EAS avab nädala alguses 9,7-miljonise turismisektori abimeetme

„Märtsikuu algul otsustasime sektori tagasiside põhjal toetusskeemi tingimusi muuta, et abi jõuaks just nendeni, kes seda kõige enam vajavad. Nüüd on olemas ka riigiabiluba ja EAS saab taotlusvooru avada,“ ütles ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt, lisades, et toetust saavad taotleda ka need ettevõtted, kes on varasemalt EASi kriisitoetust juba saanud. „Varasemalt saadud abist peab ettevõtja EASi kindlasti teavitama. Seda saab teha taotluse esitamisel,“ ütles Sutt.