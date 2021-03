Kevad on parim aeg mutitõrjeks

Selle, et mutt sööb suure isuga kasulikke vihmausse, võiks talle ju andekski anda, sest vihmausse on suurusjärgu võrra rohkem, kui mutt neid nahka panna suudab. Aga asjaolu, et mutt hooldatud murualad oma mullahunnikutega ära rikub või peenrad segamini keerab, on enamiku aiapidajate hinnangul juba tõsine kuritegu.