Esimesed triibulised lisavad taluelule vürtsi

Kõik algas sellest, kui peremees Valmar Kängsepp hakkas internetilehtedel surfama, et teada saada, millised toredad loomad on välismaal parajasti müüa. Korraga jäi pilk peatuma sebradel.

„Koroonaaeg on mõjunud kõigile, ka loomaparkidele, mis paljudes kohtades suletud. Läksin Leetu kohale ja lõime sealse müüjaga käed,” sõnas ta. Nädal hiljem ehk 10. märtsil olid sebrad uues kodus.

Sebrad vajavad uues kohas praegu enim rahu. „Puudutada nad ennast eriti ei lase,” lisas Kängsepp ja andis loomadele porgandit. „Porgand meeldib neile väga, see on lemmik. Põhiline söök on praegu spetsiaalne jõusööt, hein ja vesi.”